8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
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8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться

8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
Вы – человек вежливый и тактичный, и поэтому привыкли учитывать мнение собеседника. Но есть вещи, за которые вы не обязаны никому отчитываться! Так уж вы устроены: вы хотите быть приятной всем окружающим. Но не слишком ли вы усердствуете в этом? Бывают ситуации, в которых ваше «Извините меня, пожалуйста!» звучит как признание в собственной никчемности. Вот ситуации, в которых вы не просто не обязаны – вы не имеете права извиняться! Разве что перед самой собой.

1. Тип личности

Вы – взрывной холерик или медлительный флегматик? Вы не перевариваете спокойных вечеров в кругу семьи или ненавидите шумные компании? Это – свойство вашей личности, с которым вы родились на свет. И ни перед кем не обязаны отчитываться за свой тип личности. Вы (да и окружающие!) должны просто учитывать ваши особенности при совместной работе или проживании.

2. Лишний или недостаточный вес

Придя в фитнес-зал, вы чувствуете себя неуютно по сравнению с подтянутыми людьми, которые там тренируются? Ваши чувства отчасти понятны и объяснимы, но вы ни в коем случае не должны перед кем-то оправдываться за то, что вы недостаточно худощавы или, наоборот, испытываете дефицит веса. Ваше тело – это только ваше дело. И никто – ни мама, ни муж, ни фитнес-тренер – не имеют права давать вам советы без вашего согласия.

3. Количество сексуальных партнеров

Сколько у вас было любовников – это ваше интимное дело, и никого, даже вашего мужа, оно не касается! Это – часть вашей жизненной истории и вашего опыта, которой вы имеете право не делиться. Даже если очень любите своего нынешнего мужчину, не стоит идти у него на поводу и рассказывать те детали, о которых вы хотели бы умолчать.

4. Стиль одежды

Вашей подруге не нравится то, что вы ходите в рваных джинсах или короткой юбке? Или, наоборот, она критикует вас за слишком «старушечий» гардероб? Как бы там ни было, ваш стиль одежды – это отражение вашего настроения и мироощущения. Даже если это кому-то не нравится, вы не должны извиняться за то, что выглядите не так, как прописано канонами.

5. Интимные предпочтения

Пусть все вокруг говорят, что испытывать сексуальное чувство к человеку намного старше или младше, чем вы – это неправильно, но таковы уж ваши вкусы. Да, вам нравится анальный секс, и пусть это даже шокирует вашего партнера, вы не должны испытывать из-за этого чувства вины.

6. Ваше отношение к детям

Культ любви к детям возведен в нашем социуме в ранг священной коровы, и женщина, открыто признающая, что не любит детей и не хочет их иметь, воспринимается чуть ли не как нравственная уродка. Но кто сказал, что вы обязаны питать симпатию к вечно орущему, сопливому и глупому созданию?! Вы имеете право любить или не любить их – ни перед кем не извиняясь и не убеждая в обратном.

7. За то, что любовь прошла

Наши чувства нам не подвластны, и даже самые пылкие любовники не могут иметь 100% гарантии того, что их любовь со временем не остынет. Иногда бывает так, что чувства одного партнера уходят раньше, чем чувства другого. Если так произошло с вами, знайте: вы не должны испытывать вины за это!

8. Количество денег в кошельке

Возможно, ваши подруги и родственники зарабатывают на порядок больше или меньше, чем вы. Если из-за этого вы чувствуете себя неловко, знайте: вы не обязаны соответствовать им! У вас собственный жизненный путь, свои приоритеты и акценты. Возможно, та работа, которая окружающим кажется непрестижной и жалкой, доставляет вам столько радости и вдохновения, что вам наплевать на материальную сторону вопроса.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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