Activision: Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет до конца 2022 года

Вадим Карасев





Сегодня издательство Activision Blizzard представило первый трейлер новой Call of Duty, анонс которой состоялся несколькими неделями ранее. Вместе с анонсом компания поделилась первыми деталями про новый Call of Duty: Warzone.

На официальном сайте Activision Blizzard содержится короткая информация про новый Call of Duty: Warzone. Он называется в пресс-релизе «Call of Duty: Warzone 2.0». Согласно информации с сайта издательства, это будет «абсолютная новая Call of Duty: Warzone». Игра будет использовать тот же движок, что и в Call of Duty: Modern Warfare II.

Заявлено, что релиз Call of Duty: Warzone 2.0 состоится «позже в этом году», то есть до конца 2022 года. Несмотря на ходившие слухи, появится новый Warzone на обоих поколениях консолей.