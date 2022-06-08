Activision: Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет до конца 2022 года
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Activision: Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет до конца 2022 года

Activision: Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет до конца 2022 года


Сегодня издательство Activision Blizzard представило первый трейлер новой Call of Duty, анонс которой состоялся несколькими неделями ранее. Вместе с анонсом компания поделилась первыми деталями про новый Call of Duty: Warzone.

На официальном сайте Activision Blizzard содержится короткая информация про новый Call of Duty: Warzone. Он называется в пресс-релизе «Call of Duty: Warzone 2.0». Согласно информации с сайта издательства, это будет «абсолютная новая Call of Duty: Warzone». Игра будет использовать тот же движок, что и в Call of Duty: Modern Warfare II.

Заявлено, что релиз Call of Duty: Warzone 2.0 состоится «позже в этом году», то есть до конца 2022 года. Несмотря на ходившие слухи, появится новый Warzone на обоих поколениях консолей.

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По материалам: newxboxone

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