Андрей Малахов хочет запустить скандальное шоу
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Андрей Малахов хочет запустить скандальное шоу

Андрей Малахов хочет запустить скандальное шоу
По слухам, ведущий Андрей Малахов готовится к триумфальному возвращению. Информация о новом шоу Малахова появилась в некоторых СМИ. Как рассказал инсайдер, тележурналист Андрей Малахов в последнее время обсуждает эту идею со своими редакторами. Рабочее название передачи — «Исповедь детей Жириновского». Она будет двухчасовой. Планируется, что на шоу выступит Игорь Лебедев — старший сын Жириновского, экс-депутат Госдумы. По некоторым сведениям, Игорь не так давно оформил новый паспорт — на другое имя.
Андрей Малахов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Впрочем, пока что никаких официальных подтверждений этой информации нет. Представители ЛДПР отказались давать комментарии по этому поводу, подчеркнув: они выскажутся только после выхода передачи в эфир, сообщает издание РИА ФАН. Напомним, лидера ЛДПР Владимира Жириновского не стало 6 апреля этого года: он ушел из жизни после длительной болезни. Сейчас партию возглавляет Леонид Слуцкий.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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