Анжелика Варум появилась с мужем на публике впервые за долгое время

Певица Анжелика Варум и музыкант Леонид Агутин побывали на отчетном концерте учеников академии Николая Агутина. С начала весны Анжелика Варум не часто выходит на связь. Ее последняя публикация в социальных сетях датирована 1-м марта. В ней певица высказалась о сложившейся в мире политической ситуации и призвала стороны к переговорам. Супругу поддержал Леонид Агутин. С похожим заявлением он выступил во время своего концерта в Crocus City Hall. Высказывания знаменитой четы спровоцировали слухи об эмиграции пары. Поговаривали, что Леонид и Анжелика переехали в США, где уже много лет живет их совместная дочь Елизавета. Агутин поспешил опровергнуть слухи, назвав распространяемую информацию фейком. Он также заверил, что собирается жить и работать в России.Анжелика Варум А спустя какое-то время Агутин появился на вечеринке Натальи Подольской, посвященной ее 40-летию. И даже спел на сцене вместе со своим другом Владимиром Пресняковым. Правда, Анжелики на празднике замечено не было. И вот Варум наконец блеснула на публике. В начале июня прошел отчетный концерт учеников академии Николая Агутина — отца Леонида.Анжелика Варум, Леонид и Николай Агутины «Несколько фотографий с нашего семейного похода на отчетный концерт учеников академии Николая Агутина. Были и слезы умиления, и улыбки, и наставления каждому участнику», — поделился Леонид в социальных сетях.Анжелика Варум На всех фотографиях Анжелика запечатлена в прекрасном расположении духа. Певица радостно улыбалась и аплодировала юным талантам. Впрочем, некоторые пользователи Сети посчитали, что из-за переживаний, которые в последнее месяцы пережила семья, Варум выглядит не так молодо и свежо, как обычно.