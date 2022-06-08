Call of Duty: Modern Warfare II официально представили, первый трейлер
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Call of Duty: Modern Warfare II официально представили, первый трейлер

Call of Duty: Modern Warfare II официально представили, первый трейлер


Издательство Activision Blizzard опубликовало первый полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II. Саму игру анонсировали тизером еще пару недель назад, теперь же показали первое полноценное видео.

В сюжетной кампании нового шутера игроков ждет война отряда Task 141 под командованием капитана Прайса с мексиканским наркокартелем. Отмечается, что в ходе сюжетной кампании на одного игрока предстоит путешествовать по всему миру, выполняя разные задания.


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Игроки, которые оформят предварительный заказ проекта, смогут принять участие в бета-тестировании.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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По материалам: newxboxone

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