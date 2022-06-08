ЧП: Кассирша украла десятки миллионов у клиентов

Девушка просто взяла деньги и ушла. Столичная полиция разыскивает кассиршу, работавшую в одном из обменников Москвы. Женщина забрала у двоих мужчин 40 миллионов рублей и скрылась. Криминальная история началась с того, что 28-летний Антон Муравьев захотел обогатиться на разнице от обмена валюты. Для этого он занял более 33 миллионов у брата-близнеца, у которого, к слову, работал шофером. В Интернете Антон нашел человека по имени Георгий, который как раз специализировался на теме валютного обмена. Сначала Муравьев обменял 2,4 миллиона с помощью нового знакомого и остался в плюсе. На этом он решил не останавливаться. Затем оба пришли в один из столичных обменников. Здесь Муравьев передал на обмен оставшиеся средства, Георгий тоже отдал из своего кармана 6,5 миллионов рублей, Кассирша приняла наличные, сказала, что ей надо их пересчитать, и закрыла окно. Вот только процесс затянулся надолго. Муравьев занервничал, а потом обнаружил, что женщины и вовсе нет в помещении... Правоохранителям удалось проследить по камерам видеонаблюдения, что подозреваемая села в белую иномарку, которая, как оказалось, принадлежит некоей 28-летней девушке, проживающей в Талдоме. Теперь полиции придется искать преступницу, а Антону Муравьеву надеяться на то, что его деньги целы и невредимы.