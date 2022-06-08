Деятельность человека ускоряет вымирание малой панды
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Деятельность человека ускоряет вымирание малой панды

Деятельность человека ускоряет вымирание малой панды

Ученые из Австралии и Непала утверждают, что активность людей в местах обитания малой панды (Ailurus fulgens) ведет к снижению мобильности животных, а это ускоряет темпы вымирания этого вида, и так уже стоящего на грани исчезновения.

Несмотря на название, малая панда находится не в столь близком родстве с более известной большой пандой (Ailuropoda melanoleuca). Современные зоологи относят большую панду к семейству медвежьих, в то время как малая панда принадлежит к особому семейству пандовых (Ailuridae). Так что общий предок большой и малой панд был одновременно предком большой группы других хищных млекопитающих, куда входят медведи, куницы, тюлени, моржи, еноты и скунсы. Малая, или красная панда — животное размером с крупную кошку. Она населяет леса умеренного пояса в восточных Гималаях, на территории Непала, Китая, Бутана, индийских штатов Сикким и Ассам, а также, возможно, северной части Мьянмы. Живут малые панды на высоте от 2200 до 4800 метров над уровнем моря. Малая панда — очень скрытное животное, ведущее преимущественно ночной образ жизни. В дикой природе их осталось менее десяти тысяч особей, так что панда занесена в Красную книгу МСОП.

«Результаты наших исследований показывают, что нынешние модели фрагментации среды обитания и эксплуатация лесов из-за инфраструктурных проектов, таких как новые дороги, подвергают малую панду повышенной угрозе, — говорит ведущий автор исследования Дамбер Биста (Damber Bista) из Университета Квинсленда. — Из-за этого малые панды меняют свою активность, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с беспокоящими факторами, такими как люди, собаки или домашний скот, и это резко мешает естественному взаимодействию между животными, что приводит к изоляции популяции».

Биста и его коллеги провели свое исследование в восточном Непале близ границы с Индией. В окрестностях изучаемой территории располагалось более 15 населенных пунктов с населением около 700 человек. Наличие дорог, пешеходных троп и скотоводства делает этот район идеальным местом для изучения воздействия нарушений и фрагментации среды обитания на малую панду. Ученые следили за десятью животными при помощи GPS-трекеров и документировали факторы беспокойства с помощью фотоловушек.

«Учитывая результаты этого исследования, показывающие фрагментацию их среды обитания, а также результаты предыдущего исследования воздействия браконьерства, я обеспокоен будущим этого вида, — говорит Дамбер Биста. — Хотя панды могут в некоторой степени адаптироваться к воздействиям среды обитания, в этих условиях они могут быть подвержены локальному исчезновению, что подвергает риску более широкую популяцию этого вида».

Сокращающееся количество диких лесов ставит малую панду в ситуацию, когда она должна или жить ближе к хищникам, или приспособиться к сосуществованию с людьми. «Как и следовало ожидать, в интересах животного — избегать своих хищников, но поскольку мы продолжаем строить больше дорог и инфраструктуру, это резко снижает возможности панд делать это, — говорит Биста. — Поскольку доступность подходящих лесов сокращается, малая панда должна взвесить варианты того, как лучше всего выжить. Этот компромисс может привести к повышенному риску смертности и сокращения численности в долгосрочной перспективе. Наша рекомендация состоит в том, чтобы деятельность человека строго регулировалась в течение большинства, если не всех биологически важных периодов, таких как периоды спаривания, расселения и родов. Что касается программ сохранения, мы рекомендуем сосредоточиться на выявлении экологически уязвимых районов, сохранении непрерывности среды обитания и минимизации проектов, которые нарушат среду обитания, таких как строительство дорог и выпас скота. Если нельзя избежать строительства дорог, мы предлагаем ограничивать скорость и уровень шума, а также увеличить количество переходов для диких животных в зонах повышенного риска».

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Landscape Ecology.

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По материалам: polit.ru

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