Deliver Us Mars получила дату релиза и геймплейный трейлер
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Deliver Us Mars получила дату релиза и геймплейный трейлер

Deliver Us Mars получила дату релиза и геймплейный трейлер


Разработчики Deliver Us Mars сегодня опубликовали новый трейлер, в котором продемонстрировали геймплей проекта. Вместе с тем, в трейлере объявлена дата релиза Deliver Us Mars — игра выйдет 27 сентября 2022 года.

Deliver Us Mars является сиквелом Deliver Us The Moon — игры, которая получила немало наград. В Deliver Us Mars предстоит играть за астронавта Кэти, которая исследует события, произошедшие с космической колонией, а также ищет ответы на личные вопросы, связанные с ее отцом.


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Выходит игра Deliver Us Mars на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 5, Playstation 4 и PC. Разработчики обещают, что на новых консолях игроки получат «тени и отражения с трассировкой лучей в реальном времени».

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По материалам: newxboxone

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