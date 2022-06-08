Devil May Cry 5 Special Edition на Xbox Series X | S получил поддержку VRR

Вадим Карасев





Разработчики Devil May Cry 5 Special Edition объявили о выходе для игры обновления, которое улучшает ее работу на приставках Xbox Series X | S. Игра теперь имеет поддержку функции VRR (переменная частота обновления), которая ранее была добавлена в версию проекта для Playstation 5.

Напомним, что Devil May Cry 5 Special Edition имеет оптимизацию до нового поколения консолей. В частности, игра поддерживает 120 FPS на Xbox Series X | S, но высокая частота кадров не всегда стабильна. Наличие VRR должно улучшить игровой опыт при высокой частоте кадров на экранах, которые поддерживают данную технологию.

Devil May Cry 5 Special Edition предлагает игрокам некоторые дополнительные функции, которые отсутствуют в базовой версии игры — режим Legendary Dark Knight, режим Turbo и многое другое.

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