Джефф Грабб назвал 2 эксклюзива Xbox, которые не стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джефф Грабб назвал 2 эксклюзива Xbox, которые не стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase

Джефф Грабб назвал 2 эксклюзива Xbox, которые не стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase


Через 4 дня пройдет мероприятие Xbox & Bethesda Showcase, и в прошлом году к этому моменту некоторые инсайдеры уже знали полностью, что будут демонстрировать на шоу. Но в этом году ситуация иная, о чем рассказал инсайдер Джефф Грабб. По его словам, если в прошлом году он был в курсе всей презентации, сейчас он о ней практически ничего не знает.

Джефф Грабб сообщил, что он «смог подтвердить» отсутствие двух игр на Xbox & Bethesda Showcase. По его словам, точно не стоит ждать проекты Fable и Perfect Dark, ни в каком виде. Кроме того, он сказал, что RTS по Minecraft действительно существует, и ее должны были представить еще в 2021 году, но передумали анонсировать, поэтому анонс стоит ждать в этом году.

Ранее инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден, а также журналист Роберто Серрано поделились своими ожиданиями от предстоящего шоу.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Techland завершает поддержку Dying Light релизом Definitive Edition — он выйдет уже завтра
Techland завершает поддержку Dying Light релизом Definitive Edition —
Джефф Грабб назвал 2 эксклюзива Xbox, которые не стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase
Джефф Грабб назвал 2 эксклюзива Xbox, которые не стоит ждать на Xbox
17 забавных фотографий, которые приняли участие в фотошоп-баттлах, где ситуацию довели до ещё большего абсурда
17 забавных фотографий, которые приняли участие в фотошоп-баттлах,
The Quarry от создателей Until Dawn получила первые оценки от критиков
The Quarry от создателей Until Dawn получила первые оценки от критиков
Deliver Us Mars получила дату релиза и геймплейный трейлер
Deliver Us Mars получила дату релиза и геймплейный трейлер
Уэнсдэй Аддамс возвращается на экраны: 7 платьев, чтобы одеться в ее стиле (и один аксессуар)
Уэнсдэй Аддамс возвращается на экраны: 7 платьев, чтобы одеться в ее
15 человек, которые приняли абсурдные позы в общественных местах и прилично позабавили этим окружающих
15 человек, которые приняли абсурдные позы в общественных местах и
Devil May Cry 5 Special Edition на Xbox Series X | S получил поддержку VRR
Devil May Cry 5 Special Edition на Xbox Series X | S получил
Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda
Фил Спенсер высоко оценил Trek To Yomi из Game Pass
Фил Спенсер высоко оценил Trek To Yomi из Game Pass
ЧП: Кассирша украла десятки миллионов у клиентов
ЧП: Кассирша украла десятки миллионов у клиентов
Андрей Малахов хочет запустить скандальное шоу
Андрей Малахов хочет запустить скандальное шоу

Топ на сегодня

Ксения Соловьева дала интервью Катерине Гордеевой: об отзыве лицензии Condé Nast, уместности светской жизни и цензуре в глянце
Ксения Соловьева дала интервью Катерине Гордеевой: об отзыве лицензии
Цветущий Иван Ургант появился на благотворительном мероприятии
Цветущий Иван Ургант появился на благотворительном мероприятии
Владимир Соловьев удивился словам Аллегровой
Владимир Соловьев удивился словам Аллегровой
Все игры Xbox в будущем будут доступны через Xbox Cloud Gaming
Все игры Xbox в будущем будут доступны через Xbox Cloud Gaming
Инсайдер: Для Game Pass анонсируют новую услугу Xbox Game Demos уже 9 июня
Инсайдер: Для Game Pass анонсируют новую услугу Xbox Game Demos уже 9

Еще по теме

Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр
Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры уверены, что Project Cobalt анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase