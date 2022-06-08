Джефф Грабб назвал 2 эксклюзива Xbox, которые не стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





Через 4 дня пройдет мероприятие Xbox & Bethesda Showcase, и в прошлом году к этому моменту некоторые инсайдеры уже знали полностью, что будут демонстрировать на шоу. Но в этом году ситуация иная, о чем рассказал инсайдер Джефф Грабб. По его словам, если в прошлом году он был в курсе всей презентации, сейчас он о ней практически ничего не знает.

Джефф Грабб сообщил, что он «смог подтвердить» отсутствие двух игр на Xbox & Bethesda Showcase. По его словам, точно не стоит ждать проекты Fable и Perfect Dark, ни в каком виде. Кроме того, он сказал, что RTS по Minecraft действительно существует, и ее должны были представить еще в 2021 году, но передумали анонсировать, поэтому анонс стоит ждать в этом году.

Ранее инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден, а также журналист Роберто Серрано поделились своими ожиданиями от предстоящего шоу.