Евгения Медведева в шоке от травли Российских фигуристок
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Евгения Медведева в шоке от травли Российских фигуристок

Евгения Медведева в шоке от травли Российских фигуристок
Фигуристка Евгения Медведева высказалась о ситуации. Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от участия в соревнованиях. 22-летняя Евгения Медведева эмоционально отреагировала на это решение. Российские спортсмены лишились возможности участвовать в соревнованиях под эгидой ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку 1 марта. Гендиректор Международного союза конькобежцев Фреди Шмид накануне сообщил, что отстранение продлили до специального уведомления. Чемпионку России, Европы, мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву возмутило такое решение. «Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований. Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление. А также лишили Wimbledon рейтинговых очков за их отказ принимать спортсменов из России и Беларуси. Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен и со стороны международного союза конькобежцев. Но чуда не случилось», — горько отметила Медведева.
Евгения Медведева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда женского одиночного катания вспомнила последние громкие новости о том, что российские спортсмены думают о смене гражданства. Она сама прошла через подобное давление, когда перешла тренироваться от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру в Канаду. «Мне, моему агенту и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами: «Каково предавать Родину»? Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было», — вспомнила фигуристка. Евгения отметила, что наши спортсмены находятся под колоссальным прессингом и не нужно усиливать давление на них. «Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого», — указала она. Давняя соперница Алины Загитовой посоветовала своим коллегам сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов и бороться за право вернуть их туда. «Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», — резюмировала Медведева. Ранее ISU принял решение поднять возраст для перехода из юниоров в фигурном катании с 15 до 17 лет. С сезона 2023-2024 во взрослых соревнованиях можно будет участвовать с 16 лет, с сезона 2024-2025 – с 17 лет. Это произошло из-за доминирования росянок на международных соревнованиях. Нашим олимпийским чемпионкам в одиночном фигурном катании Юлии Липницкой, Алине Загитовой и Камиле Валиевой на момент участия в играх было 15 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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