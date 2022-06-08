Фил Спенсер высоко оценил Trek To Yomi из Game Pass

Вадим Карасев





В прошлом месяце в подписку Game Pass была добавлена игра Trek To Yomi. Это повествовательный экшен-платформер с глубоким сюжетом, который получил не самые высокие оценки от журналистов и игроков. Игра не особо примечательна с точки зрения геймплея, но ее история и визуальный стиль привлекают многих, в том числе и Фила Спенсера.

Руководитель Xbox Фил Спенсер написал в Twitter, что Trek to Yomi — игра с «отличным сеттингом, эстетикой и визуальным стилем». По словам Спенсера, он с нетерпением ждет возможности пройти игру и посмотреть, каким образом будет развиваться история и персонажи.





Стоит сказать, что Фил Спенсер своим сообщением ответил на пост Сары Бонд из Xbox, которая тоже считает, что Trek To Yomi «выглядит невероятно».

Trek to Yomi

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