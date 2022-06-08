Григорий Лепс хочет девочку
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Григорий Лепс хочет девочку

Григорий Лепс хочет девочку
Певец Григорий Лепс рассказал об отношениях с женой. Осенью прошлого года Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой. За полгода до разрыва певе делился надеждами на рождение еще одного ребенка. Он рассчитывал, что супруга осчастливит его четвертым общим ребенком, но вместо этого она настояла на расторжении брака. Что привело к разводу певец не рассказывает, но ему удалось сохранить с экс-супругой теплые отношения. Не так давно они вместе отметили день рождения дочери. «Великолепные с ней отношения. И с Анной, и с детьми со своими. Все хорошо», — говорит Лепс.
Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поскольку надежду на еще одну беременность жены Григорий потерял, теперь он надеется на скорое рождение внуков. Как выяснилось, певец уже готов к статусу дедушки. Есть все шансы, что скоро желание Лепса исполнится. В апреле его старшая дочь Инга вышла замуж за театрального режиссера Михаила Плутахина. На свадьбе она прикрывала живот букетом цветов, что наводило гостей мероприятия на определенные мысли. Лепс не стал комментировать слухи, но сказал, что будет очень рад рождению внучки. «Мне бы, наверное, хотелось девочку. Я вообще девчонок люблю! Я не буду ее воспитывать, не собираюсь этим заниматься. Еще раз говорю: для этого есть родители, а дедушка с бабушкой так — приложение», — цитирует Лепса «Пятый канал».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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