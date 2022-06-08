Инсайдер: Для Game Pass анонсируют новую услугу Xbox Game Demos уже 9 июня

Вадим Карасев





12 июня Microsoft проведет крупную игровую презентацию Xbox & Bethesda Showcase, где будут представлены новые игры. Но известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщает, что часть анонсов сделают до этого мероприятия — 9 июня.

По его словам, Microsoft готовится объявить о новой услуге — Xbox Game Demos, которая должна будет составить конкуренцию предложениям по демо-версиям игр от Playstation Plus. Эта функция станет доступна подписчикам Xbox Game Pass в течение следующего года. Ее цель, как говорит инсайдер, это помощь независимым разработчикам игр по всему миру. По его словам, Microsoft даже будет выплачивать разработчикам, которые будут участвовать в программе Xbox Game Demos, некоторые средства.

Кроме того, Microsoft также объявит о расширении своего партнерства с Samsung, которое позволит людям транслировать игры Xbox на своих Samsung Smart TV без консоли через Cloud Gaming.

По словам Тома Хендерсона, эти анонсы будут сделаны за несколько часов до шоу Summer Game Fest 9 июня.