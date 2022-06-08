Ирина Аллегрова пытается всем доказать, что она патриотка, заявила Маргарита Симоньян
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Ирина Аллегрова пытается всем доказать, что она патриотка, заявила Маргарита Симоньян

Ирина Аллегрова пытается всем доказать, что она патриотка, заявила Маргарита Симоньян
Ведущая и бизнесвум Маргарита Симоньян рассказала о разговоре с певицей. Маргарита Симоньян заявила, что накануне с ней связалась Ирина Аллегрова и осыпала словами поддержки. Мол, певица полностью на стороне тех, кто остался в России и помогает беженцам. А с эмигрировавшими коллегами исполнительница больше не хочет иметь ничего общего. О диалоге с исполнительницей хитов «Угонщица» и «Младший лейтенант» Маргарита Симоньян поведала в программе Владимира Соловьева на канале «Россия 1».
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Ирина Аллегрова звонит вчера Тиграну на телефон, а муж был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: «Ой, Маргарит, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — рассказала 42-летняя журналистка о беседе с певицей. Симоньян отметила, что 70-летняя Ирина Александровна не стала никого осуждать, а лишь дала знать — она на стороне тех, кто горой стоит за Родину. «Аллегрова для этого позвонила, это меня очень удивило! Она ничего не просила!» — добавила Маргарита.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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