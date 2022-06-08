Янина Студилина рассказала о разводе с Александром Роднянским — младшим: "Последние события поставили точку в наших отношениях"
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Янина Студилина рассказала о разводе с Александром Роднянским — младшим: "Последние события поставили точку в наших отношениях"

Янина Студилина рассказала о разводе с Александром Роднянским — младшим: "Последние события поставили точку в наших отношениях"

Актриса Янина Студилина дала интервью изданию WomanHit и рассказала о расставании со своим супругом Александром Роднянским — младшим, экономистом, бывшим главным экономическим советником президента Украины Владимира Зеленского и сыном продюсера Александра Роднянского, который ранее осудил военную спецоперацию РФ на Украине и покинул Россию.

Как призналась Янина, их роман начался очень красиво, однако в дальнейшем в паре возникло недопонимание. Поводом стала карьера Студилиной. Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется. Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Студилина рассказала, что муж не хотел жить в России, а ей было тяжело за границей. Кроме того, она могла продолжать карьеру только в России. Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя.


Александр Роднянский — младший и Янина Студилина

Она добавила, что последние события в мире окончательно решили вопрос с их отношениями.

Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья. О своем отношении к военной спецоперации РФ на Украине актриса не упомянула.

Янина Студилина и Александр Роднянский — младший поженились в 2008 году. В 2016 году у пары родилась дочь Анна.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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