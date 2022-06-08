Янина Студилина решила развестись

Актриса Янина Студилина сообщила о крушении брака. Сегодня стало известно, что Янина Студилина разошлась со своим мужем, Александром Роднянским-младшим. Как оказалось, их брак потерпел крушение из-за нынешней политической ситуации. Янина Студилина заявила, что больше не живет вместе с супругом Александром Роднянским-младшим. Причиной 36-летняя звезда «Ранеток» назвала то, что у них разошлись видения общего будущего. По словам блондинки, ничто не могло спасти их брак. «Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется. Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Хотя когда мы познакомились, я снималась в «Городе соблазнов» и «Ранетках», и у меня порой даже не было выходных, чтобы выкроить время на совместный ужин.Яна Студилина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он работал в Америке, мы прожили там какое-­то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — призналась актриса. Студилина отметила, что не собирается страдать из-за развода и думать о том, чего уже не вернуть. Янина считает, что в этот непростой период в ней больше всего нуждается наследница Аня. Теперь она будет стараться уделять время и дочери, и работе. «К счастью, я мама, моей дочке пять лет. У меня нет возможности сидеть и рефлексировать, мне нужно действовать. Я несу ответственность перед ребенком. Любая мама, особенно мама-­актриса, у которой рабочий день ненормирован, меня поймет», — добавила актриса.