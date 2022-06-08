Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился Кончаловский

Актриса Юлия Высоцкая в честь 26-ой годовщины знакомства с Андреем Кончаловским поделилась редкими архивными кадрами. 8 июня Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают 26 лет знакомства. И не случайно отсчет идет не со дня свадьбы или начала отношений, ведь для пары наиболее памятным в истории их отношений считается именно день первой встречи. В честь такого памятного события Юлия выложила в социальных сетях серию фотографий, посвятив текст под ними своему любимому супругу. На снимках удивительные кадры практически 30-летней давности — на одном молодая Высоцкая беззаботно улыбается в объектив фотокамеры, а на другом сидит в обнимку с Кончаловским. Именно в такую юную красавицу и влюбился режиссер с первого взгляда.Юлия Высоцкая в 22 года «В твоей книге ''Возвышающий Обман'' есть глава — Она — и там эта фотография. Прошло 26 лет. Никто не знал, как будет. Как говорит твой Чехов — никто ничего не знает… но что-то мы с тобой знаем! И никому не скажем #такойдень», — подписала публикацию актриса.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Напомним, роман прославленного режиссера и молодой артистки, начавшийся в Сочи в 1996 году, сразу же перерос из курортного в самый настоящий и серьезный. Уже через несколько дней после знакомства они улетели в Турцию: там у Кончаловского шли съемки ленты «Одиссея». Затем переместились в Лондон, где Андрей Сергеевич работал, а Юлия училась в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Уже через 2 года пара поженилась — Юлия стала пятой женой мэтра, и если поначалу в их браке все сомневались, то сейчас он считается одним из самых крепких в российском кинобизнесе. Несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, которую, как отмечают супруги, они никогда не ощущали, их связывает фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». После его просмотра Андрей Сергеевич захотел стать режиссером, а Юлия — артисткой.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский По словам 48-летней актрисы, секрет их долгого и счастливого брака кроется в общности интересов. А сам Кончаловский отмечает: все дело в любови, которая представляет собой знание:«Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, всего бесконечного, многогранного образа в его развитии. Я знаю o Юле так много, что могу утверждать: все ее состояния девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей — стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал. Разные грани того человека, с которым ты связал жизнь, познаешь постепенно, с годами. И вот когда даже невыносимые черты становятся дорогими это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание не отдельных сторон личности, а знание всеобъемлющее — это то, что я сегодня могу назвать любовью».