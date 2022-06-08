Лариса Андерсен рассказала, каким знакам Зодика повезет
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Лариса Андерсен рассказала, каким знакам Зодика повезет

Лариса Андерсен рассказала, каким знакам Зодика повезет
Каким трем знакам Зодиака будет сейчас сопутствовать удача? ☝️11 мая планета Большого Счастья - Юпитер, впервые за 12 лет вошла  в знак Овна ♈. Пробудет в нем до 28 октября 2022 года, а затем снова вернется в Рыбы ♓. В 2022 и 2023 годах Юпитер будет нестись по знакам на всех парах. Обычно Юпитер находится в одном знаке 12 месяцев. Но только не сейчас. Астрологически Овен ♈ - инициативный и целеустремленный знак. Овны всегда достигают желаемого. Дорогу осилит идущий, а Юпитер в Овне поможет тем, кто начинает новые проекты 📈 (конечно же после того, как Меркурий развернется и пойдет Директно), новые идеи, новые хобби и новая жизнь "с чистого листа". ✌Юпитер в Овне - это невероятный запас энергии для реализации всего нового. Настойчивость и некая наглость, характерная Овну вам в помощь. Используйте этот аспект себе во благо. Только, пожалуйста, не расстраивайтесь, когда вы не сможете получить сверх прибыль 💰 со своего проекта. Пока Юпитер в Овне - зарождается ваша идея и происходит работа над ней. "Собирать урожай" вы будете уже в 2023 году, когда Юпитер перейдет в знак Тельца ♉. ☝️Юпитер в Овне - это еще и большая несдержанность, когда действия бегут впереди мыслей. И большая конфликтность. Юпитер все увеличивает. Есть деньги - увеличит деньги. Это же и касается и негативных вещей. Например, конфликтов, раздражения, напряженность. Овен - знак агрессивный, огненный. Стихия огня 🔥очень активна сейчас. А Юпитер это увеличивает. Будьте аккуратны в этот период в жарких странах. Не спешите принимать быстрые решения 💡, хоть Овен и будет вас подталкивать. Продумывайте, чтобы не испортить ничего. Это касается всех знаков. А кому же повезет больше всего? А больше всего повезет знакам у которых: 🔸 Солнце в знаках огня (Овне, Льве, Стрельце) 🔸 Асцендент в знаках огня 🔸 Огненные знаки хорошо выражены в карте
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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