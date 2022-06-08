Лунный день сегодня 8 июня 2022 года

Вадим Карасев

Настроение Луны меняется день ото дня, поэтому рекомендации астрологов на грядущие сутки так важны. Полезные советы помогут привлечь удачу на весь день и не оступиться, принимая судьбоносные решения.

Середина недели будет не самым благоприятным по энергетике днем, однако не все так плохо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть внимательными и осторожными. Удача не отвернется, если следить за своими словами и не принимать решений на пике эмоций. Неудачи будут подстерегать тех, кто окажется во власти негативных эмоций.

Фаза Луны: 9 лунные сутки пройдут под влиянием растущего ночного светила в созвездии Девы. День будет довольно напряженным, поэтому так важно соблюдать осторожность, избегать людных мест и общения с негативно настроенным окружением. Спокойная уверенность и заранее составленный список дел не дадут оступиться.

Магнитные бури 8 июня: сегодня солнечные ветра не побеспокоят магнитосферу Земли. На эту среду магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

внутренняя гармония;следование планам;уединение;практики медитации;обучение;самосовершенствование;избавление от вредных привычек.негативные эмоции;переутомление;спешка;необдуманные траты;доверие слухам;новые начинания.

В среду под влиянием Девы уборка доставит больше удовольствия. Влияние созвездия приучает к порядку, а значит, сегодня можно заняться сортировкой вещей и поиском места для каждой группы предметов. Астрологи рекомендуют навести порядок на рабочем столе, чтобы не отвлекаться на поиск нужных мелочей, а также документов. Уместным будет и приготовление новых вкусных блюд, которые порадуют домочадцев и соберут семью за большим столом.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Сегодня эмоции будут мешать, а значит, над ними нужно взять контроль. Справиться с перепадами настроения будет проще, если обратит внимание на спокойные оттенки в одежде. Принесут удачу сегодня синие, зеленые, шоколадные цвета. Из украшений лучше всего подойдут изделия из серебра: они защитят от негатива и помогут обойти стороной неприятности. Камни-талисманы этого дня: яшма, турмалин, бирюза.

Финансы и карьера в 9 лунный день

В эту среду астрологи рекомендуют не начинать ничего нового и трудоемкого. Этот день идеален для рутинной работы, обучения, усвоения полученной информации и применения знаний на практике. Луче всего будет даваться работа в одиночестве, поэтому планировать коллективный труд не стоит.

Финансовая активность 8 июня может повлечь неприятности, поэтому тратить накопленные средства не стоит. Инвестиции могут стать хорошей подушкой безопасности, однако важно тщательно изучить фирмы и компании для грамотного вложения своих сбережений.

Любовь и отношения 8 июня

Среда — напряженный день недели, когда любые разногласия могут спровоцировать конфликтные ситуации. Такое положение дел обязывает быть более чуткими и великодушными. Тем, кто уже находится в отношениях, важно прислушиваться к желаниям друг друга и обходить стороной неприятные темы. Поиск любви в этот день вряд ли завершится успехом, поэтому от новых знакомств не стоит ждать ничего сверхъестественного.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня спутниками хорошего настроения станут физические упражнения. Утренняя зарядка, пробежка или асаны йоги будут весьма кстати для тех, кто хочет провести день успешно. Помогут противостоять стрессу и практики медитаций. Для того, чтобы активность была на высоте, важно помнить золотое правило чередования активной работы с отдыхом. Небольшие паузы помогут сохранить энергию и выполнить все запланированные дела. Что касается здоровья, то в летний период важно больше времени проводить на свежем воздухе, а также включать в питание свежие фрукты и овощи.