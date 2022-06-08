Макс Фадеев посмеялся над Наргиз Закировой

Продюсер Макс Фадеев высказался о нахальстве певицы. Певица Наргиз, будучи в Узбекистане, сделала громкое заявление в социальных сетях. Звезда заявила, что возвращает свой старый репертуар и начинает исполнять знакомые всем песни.Макс Фадеев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом известно, что артистку на законных основаниях лишил исполнения своих композиций ее бывший продюсер Макс Фадеев, поскольку контракт с его лейблом был расторгнут да еще и при скандальных обстоятельствах. Максим Фадеев дал комментарий Telegram-каналу «Неопра, блин!» по этому поводу. «Во-первых, это уголовная статья, и не важно в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло, этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки, она — никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд», — сказал композитор.