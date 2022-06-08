Максим Галкин каверзно прошелся по Скабеевой
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Максим Галкин каверзно прошелся по Скабеевой

Максим Галкин каверзно прошелся по Скабеевой
Артист Максим Галкин высказался об известной ведущей политического шоу.   Шоумен начал большой тур по городам Израиля. Юморист презентует зрителям новую программу, в которой нашлось место и для актуальной повестки — реприз про политику и «побег» из России. Так, в Сети активно обсуждают фрагмент концертного выступления 45-летнего юмориста. В одном из номеров Галкин решил посмеяться над передачами ВГТРК «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Юморист рассказал, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО, поэтому в России скорой начнут критиковать скандинавские страны. «Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: «Карлсон!» — острит Максим на сцене.
Максим Гаклкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Отметим, что публика в зале смеется над шутками опального шоумена и принимает их очень радушно. А вот патриотично настроенные граждане России уже третий месяц критикуют Галкина за отъезд из родной страны и негативные высказывания о ней. Артист лично рассказал о том, что его позиция весьма понятна — он покинул страну после того, как за критику спецоперации его лишил работы, рекламных контрактов, гастролей. Максим сообщил, что всегда любил родину, поэтому не считает себя предателем. Просто решил увезти семью и продолжить творческую деятельность в другой стране, но при этом не исключает возвращения в Россию. Интересно, что Алла Пугачева в беседе с журналистами недавно отметила — семья вернется в Россию к 1 сентября, когда у Лизы и Гарри начнется новый учебный год. При этом у Максима на 2 сентября намечен концерт в Австралии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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