Максим Галкин каверзно прошелся по Скабеевой

Артист Максим Галкин высказался об известной ведущей политического шоу. Шоумен начал большой тур по городам Израиля. Юморист презентует зрителям новую программу, в которой нашлось место и для актуальной повестки — реприз про политику и «побег» из России. Так, в Сети активно обсуждают фрагмент концертного выступления 45-летнего юмориста. В одном из номеров Галкин решил посмеяться над передачами ВГТРК «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Юморист рассказал, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО, поэтому в России скорой начнут критиковать скандинавские страны. «Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: «Карлсон!» — острит Максим на сцене.Максим Гаклкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Отметим, что публика в зале смеется над шутками опального шоумена и принимает их очень радушно. А вот патриотично настроенные граждане России уже третий месяц критикуют Галкина за отъезд из родной страны и негативные высказывания о ней. Артист лично рассказал о том, что его позиция весьма понятна — он покинул страну после того, как за критику спецоперации его лишил работы, рекламных контрактов, гастролей. Максим сообщил, что всегда любил родину, поэтому не считает себя предателем. Просто решил увезти семью и продолжить творческую деятельность в другой стране, но при этом не исключает возвращения в Россию. Интересно, что Алла Пугачева в беседе с журналистами недавно отметила — семья вернется в Россию к 1 сентября, когда у Лизы и Гарри начнется новый учебный год. При этом у Максима на 2 сентября намечен концерт в Австралии.