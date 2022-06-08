Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»
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Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»

Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»
Артист Максим Галкин высказался о грязи в свой адрес. Гастроли шоумена по Израилю в самом разгаре, что не нравится патриотично-настроенным россиянам. Масла в огонь подливают и критические высказывания юмориста, и его политические шутки в рамках турне. 45-летний Максим Галкин за последние три месяца получил тонну хейта в свой адрес из-за собственной политической позиции. Теперь же в Сети обсуждают его высказывания на концерте, которые он произносит с израильской сцены. В частности, шоумен посмеялся над Ольгой Скабеевой и Владимиром Соловьевым. Многие считают, что он специально критикует страну и нагнетает обстановку.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сам же Галкин думает по-другому. Оказывается, он следит за тем, что происходит в СМИ и телеграм-каналах, и его это злит. «Некоторые журналисты пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков и высмеивал лживых и жалких пропагандистов», — сказал Галкин в соцсетях. По его словам, как сатирик, он имеет на это право и продолжит это делать, как и все предыдущие годы. Максим также считает, что его нынешние выступления ничем не отличаются от тех, которые были ранее и проходили на территории России. «Думаю, вы найдете тому много подтверждений и свидетельств. Я всегда был за народ, не за звания, а за народ. Так вот я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом буду высмеивать и дальше», — сказал Галкин. Отметим, что Максим и Алла Пугачева пробудут в Израиле как минимум до конца августа. Ранее певица говорила, что вернется в Россию к 1 сентября, так как детям надо в школу. А вот у Галкина на 2 сентября намечен концерт в Австралии и пока непонятно, собирается ли юморист домой или нет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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