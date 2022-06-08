Microsoft регистрирует торговую марку новой игры Contraband
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Microsoft регистрирует торговую марку новой игры Contraband

Microsoft регистрирует торговую марку новой игры Contraband


Анонсированная в 2021 году игра Contraband, которая разрабатывается для платформ Microsoft студией Avalanche, может появиться на ближайшем Xbox & Bethesda Showcase. На это указывает факт того, что Microsoft зарегистрировала соответствующую торговую марку, прямо перед мероприятием.

2 июня Microsoft подала заявку на регистрацию марки Contraband в категории видеоигр. Таким образом, право на использование бренда в будущем, в случае возможного сиквела, тоже остается за Microsoft.


Отметим, что Contraband анонсировали в 2021 году, но ходят слухи, что работа над проектом ведется с 2018 года. Инсайдеры не исключают, что на Xbox & Bethesda Showcase будет полноценный геймплей проекта, а релиз игры может состояться уже в этом году.


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По материалам: newxboxone

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