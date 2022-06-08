Миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН
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Миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН

Миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Анна Шушкина



Для участия коллективных сил ОДКБ в миротворческих операциях ООН определены правовые основания. Соответствующий федеральный закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вступил в силу 8 июня. Протокол, подписанный 16 сентября 2021 года в Душанбе, вводит понятие «координирующее государство» и предусматривает, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Координирующее государство определяется Советом коллективной безопасности. Условия участия миротворцев в операции определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Каждая страна ОДКБ вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет коллективной безопасности.

Законы, вступающие в силу с 8 июня


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#армия #ООН #международные отношения


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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