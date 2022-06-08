Многие игроки рекомендуют опробовать Chorus по подписке Game Pass
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Многие игроки рекомендуют опробовать Chorus по подписке Game Pass

Многие игроки рекомендуют опробовать Chorus по подписке Game Pass


На днях подписка Game Pass пополнилась новым проектом — игрой Chorus. Игра вышла в декабре прошлого года. Журналисты на релизе выставили Chorus не самые высокие оценки, и игровое сообщество практически сразу забыло о проекте. Похоже, что релиз игры в Game Pass подарил ей «вторую жизнь».

На Reddit и в соцсетях сегодня пользователи, которые уже успели попробовать Chorus по Game Pass, хорошо отзываются об игре. Тема на Reddit, где пользователь назвал Chorus «отличной игрой» и крайне ее порекомендовал опробовать по Game Pass, собрала уже несколько десятков комментариев от других пользователей, тоже рекомендующих игру.


Игроки отмечают, что Chorus отлично выглядит визуально, особенно на Xbox Series X, где разработчики недавно реализовали трассировку лучей. Отмечают и хороший геймплей, особенно для любителей подобных космических экшенов. Напомним, что в игре предстоит уничтожать врагов, узнавать тайны про жизнь главной героини и активно развивать свой корабль.

Chorus


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Chorus

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По материалам: newxboxone

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