Нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафуют на 30 тысяч
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Нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафуют на 30 тысяч

Нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафуют на 30 тысяч

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Ольга Шульга



Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах повысят в десять раз. Такие поправки в КоАП вступают в силу 8 июня.

Нормы документа увеличивают административное взыскание — в среднем в 10-15 раз для граждан и в 2-3 раза для должностных лиц.

В частности, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах с граждан предлагают взыскивать от 15 до 30 тысяч рублей (сейчас размер штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей). Для должностных лиц штрафы могут составить от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 10 до 20 тысяч рублей). Нарушителей — юридических лиц намерены наказывать взысканием в 100 — 400 тысяч рублей (сейчас от 50 до 200 тысяч рублей).

Поджигателям лесов ужесточили наказание


Выжигание с нарушением правил пожарной безопасности хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесом обернется для граждан штрафом в размере от 30 до 40 тысяч рублей. С должностных лиц за данное деяние хотят взимать от 40 до 60 тысяч рублей. Юридических лиц предлагают штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Законы, вступающие в силу с 8 июня



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#лесные пожары #штрафы


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По материалам: pnp.ru

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