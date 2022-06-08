По Game Pass Ultimate доступен бесплатно Deluxe-набор Assassin’s Creed Origins
Сегодня, 11:55 Вадим Карасев
Игра Assassin’s Creed Origins вчера стала доступна в подписке Game Pass. Игроки, которые подписаны на сервис Game Pass Ultimate, могут забрать для нее еще и дополнительный бонус. В Microsoft Store для подписчиков Game Pass Ultimate доступен бесплатно Deluxe-набор для Assassin’s Creed Origins.
Этот набор включает в себя:
Задание «Морское сражение».
Набор «Пустынная кобра» (1 костюм, 2 легендарных оружия, 1 легендарный щит и 1 ездовое животное).
3 очка способностей.
Обычная стоимость набора — $9,99, но по Game Pass Ultimate он сейчас доступен бесплатно.
Assassin’s Creed® Истоки — Deluxe Pack
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По материалам: newxboxone