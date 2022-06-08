По Game Pass Ultimate доступен бесплатно Deluxe-набор Assassin’s Creed Origins

Вадим Карасев





Игра Assassin’s Creed Origins вчера стала доступна в подписке Game Pass. Игроки, которые подписаны на сервис Game Pass Ultimate, могут забрать для нее еще и дополнительный бонус. В Microsoft Store для подписчиков Game Pass Ultimate доступен бесплатно Deluxe-набор для Assassin’s Creed Origins.

Этот набор включает в себя:

Задание «Морское сражение».Набор «Пустынная кобра» (1 костюм, 2 легендарных оружия, 1 легендарный щит и 1 ездовое животное).3 очка способностей.

Обычная стоимость набора — $9,99, но по Game Pass Ultimate он сейчас доступен бесплатно.

Assassin’s Creed® Истоки — Deluxe Pack

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