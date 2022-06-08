Подборка смешных костюмов из фантастических фильмов прошлого века

Зардоз (1974)Шон Коннери очень хотел перестать играть роль Джеймса Бонда… чтобы поучаствовать в чём-то таком?! В этом образе одна деталь поразительнее другой: сапоги, усы, коса, ремни, трусы и револьвер — что вам нравится больше? Кстати, именно так, как утверждают создатели фильма, мы будем выглядеть в 2293 году.Капитан Америка (1990)В целом нелепость костюма не так уж и бросается в глаза — в большей степени странность основана на том, что мы привыкли видеть другого Капитана Америку. Но заметили ли вы его прелестные нарисованные поверх костюма уши? Особенно хорошо они видны на втором кадре, так как на них образовались небольшие складки.Убийцы из космоса (1954)Шёл 1954 год, бюджеты фантастических ужастиков были небольшими, а пугать людей загадочными инопланетными персонажами уже очень хотелось!Не называй меня малышкой (1996)Нет абсолютно никакой причины верить в то, что такой костюм Барбары, героини Памелы Андерсон, хоть как-то может быть удобен в перестрелках и других экш-сценах этого боевика. Вероятно, это как раз последний костюм, который стоило выбрать человеку, чья профессия — ловить должников и преступников.Кстати, это фильм-антиутопия 1996 года, события в котором происходят в 2017. Ещё одно модное предсказание из кино.Укус смерти (1965)Американский ужастик с дизайном монстра как из школьной постановки. Некие зеленоватые лохмотья, пакет на голову и вуаля!Фантом (1996)Именно так выглядит среднестатистический супергерой, не относящийся ни к Marvel, ни к DC. Кстати, под маской скрывается Билли Зейн из «Титаника», узнали? Конечно, нет! Ведь Фантом неуловим.Черепашки-ниндзя (1990)В мире пока не существует ни одной киноверсии «Черепашек-ниндзя», в которой внешний вид самих черепашек не подвергся бы критике. А вот Шреддер кое-где выглядел мощно! Но точно не в фильме 1990 года.Невероятный Халк: Возвращение (1988)Тор и Халк в 1988 году выглядели воистину угрожающе! Стэн Ли одобряет.Люди-аллигаторы (1959)Игра в «Крокодила» в стилистике конца 50-х годов.Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)Легендарный БДСМ-костюм лорда Гумунгуса, которому хоть и очень неудобно, но зато можно не бояться за сохранность головы.Робот-монстр (1953)Создатели этого американского фантастического ужастика невольно создали кроссовер «Кинг-конга» и «Телепузиков». Какого цвета был бы этот персонаж?Поле битвы: Земля (2000)Мы обещали вам примеры из фильмов прошлого века и сдержали слово, ведь 2000 год, если вы вдруг не знали, также относится к 20 веку. Но этот факт не так шокирует, как внешний вид Джона Траволты и его коллег по фантастическому фильму «Поле битвы: Земля», получившему девять «Золотых малин».