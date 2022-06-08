Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР

20:42 Автор:

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики и его председателя Александра Ананченко. Указ об этом глава республики опубликовал на своем сайте.

При этом кабмину республики поручено исполнять свою работу и далее до формирования нового состава правительства.

Документ подписан 8 июня и вступает в силу со дня его подписания.

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