Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР
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Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР

Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР

20:42  Автор:



Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики и его председателя Александра Ананченко. Указ об этом глава республики опубликовал на своем сайте. 

При этом кабмину республики поручено исполнять свою работу и далее до формирования нового состава правительства.

Документ подписан 8 июня и вступает в силу со дня его подписания.



#Донбасс #власть


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По материалам: pnp.ru

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