Релиз F1 Manager 2022 на Xbox состоится 25 августа 2022 года
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Релиз F1 Manager 2022 на Xbox состоится 25 августа 2022 года

Релиз F1 Manager 2022 на Xbox состоится 25 августа 2022 года


В марте студия Frontier Developments анонсировала новый проект F1 Manager 2022. Как можно понять из названия, игра представляет собой симулятор Формулы-1. Сегодня разработчики представили новый трейлер и объявили дату релиза проекта — 25 августа 2022 года.


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В F1 Manager 2022 игрокам обещают полноценный опыт управления командой Формула-1. Проект F1 Manager 2022 должен стать первым в истории «долгосрочных отношений», о чем ранее заявляли разработчики менеджера. Игроки смогут в F1 Manager 2022 создать свою команду с нуля и привести ее к победе.

Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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По материалам: newxboxone

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