Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
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Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase

Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase


Журналисты и инсайдеры в последние дни публикуют, что они ожидают увидеть на Xbox & Bethesda Showcase. Ранее инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден поделились своими ожиданиями от игрового шоу, а теперь прогноз опубликовал Роберто Серрано — итальянский журналист и бывший главный редактор сайта 4news.

Список того, что Роберто Серрано ожидает увидеть на Xbox & Bethesda Showcase:



Avowed (геймплейный трейлер, дата релиза во 2 квартале 2023 года)



Deathloop (трейлер с датой релиза в сентябре 2022 года на Xbox)



Diablo 4 (новый трейлер)



2 новых проекта Double Fine



Everwild (трейлер и дата выхода в 1 квартале 2023 года)



Fable (трейлер)



Forza Motorsport (геймплейный трейлер, релиз осенью 2022 года)



Gears of War Enhanced Collection (трейлер и дата выхода в праздники 2022 года)



Gears 6 (тизер)



Новый проект от idSoftware (тизер-трейлер и релиз в 2023 году)



Indiana Jones (тизер трейлер, дата выхода в 1 квартале 2024 года)



Project Cobalt от inXile (трейлер, дата выхода в 2023 году)



Project Dragon от IO Interactive (трейлер)



Project Indus от Oxide Games (трейлер)



Perfect Dark (геймплейный трейлер, дата релиза в 1 квартале 2024 года)



Project Vonnegut (трейлер)



Project Midnight от Compulsion Games (трейлер)



Project Pentiment от Obsidian (трейлер)



Redfall (геймплейный трейлер, дата выхода в 1 квартале 2023 года)



Scorn (геймплейный трейлер)



Project Shaolin от Brass Lion Entertainment (трейлер, релиз в 2023 году)



Project Belfry от Stoic Studios (трейлер, релиз в 2023 года)



Senua’s Saga Hellblade 2 (геймплейный трейлер и дата релиза в 1 квартале 2023 года)



Starfield (геймплейный трейлер и дата релиза в 1 квартале 2023 года)



S.T.A.L.K.E.R. 2 (трейлер и задержка релиза до 1 квартала 2023 года)



State of Decay 3 (геймплейный трейлер и дата релиза в 2024 году)



The Elder Scrolls 6 (новый трейлер, релиз во 2 квартале 2024 года)



Contraband (новая информация)



The Outer Worlds 2 (новая информация)



Новый Wolfenstein (релиз в 2023-2024 годах)
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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