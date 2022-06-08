Роберто Серрано опубликовал свои ожидания от Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев



Журналисты и инсайдеры в последние дни публикуют, что они ожидают увидеть на Xbox & Bethesda Showcase. Ранее инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден поделились своими ожиданиями от игрового шоу, а теперь прогноз опубликовал Роберто Серрано — итальянский журналист и бывший главный редактор сайта 4news.

Список того, что Роберто Серрано ожидает увидеть на Xbox & Bethesda Showcase:

Avowed (геймплейный трейлер, дата релиза во 2 квартале 2023 года)Deathloop (трейлер с датой релиза в сентябре 2022 года на Xbox)Diablo 4 (новый трейлер)2 новых проекта Double FineEverwild (трейлер и дата выхода в 1 квартале 2023 года)Fable (трейлер)Forza Motorsport (геймплейный трейлер, релиз осенью 2022 года)Gears of War Enhanced Collection (трейлер и дата выхода в праздники 2022 года)Gears 6 (тизер)Новый проект от idSoftware (тизер-трейлер и релиз в 2023 году)Indiana Jones (тизер трейлер, дата выхода в 1 квартале 2024 года)Project Cobalt от inXile (трейлер, дата выхода в 2023 году)Project Dragon от IO Interactive (трейлер)Project Indus от Oxide Games (трейлер)Perfect Dark (геймплейный трейлер, дата релиза в 1 квартале 2024 года)Project Vonnegut (трейлер)Project Midnight от Compulsion Games (трейлер)Project Pentiment от Obsidian (трейлер)Redfall (геймплейный трейлер, дата выхода в 1 квартале 2023 года)Scorn (геймплейный трейлер)Project Shaolin от Brass Lion Entertainment (трейлер, релиз в 2023 году)Project Belfry от Stoic Studios (трейлер, релиз в 2023 года)Senua’s Saga Hellblade 2 (геймплейный трейлер и дата релиза в 1 квартале 2023 года)Starfield (геймплейный трейлер и дата релиза в 1 квартале 2023 года)S.T.A.L.K.E.R. 2 (трейлер и задержка релиза до 1 квартала 2023 года)State of Decay 3 (геймплейный трейлер и дата релиза в 2024 году)The Elder Scrolls 6 (новый трейлер, релиз во 2 квартале 2024 года)Contraband (новая информация)The Outer Worlds 2 (новая информация)Новый Wolfenstein (релиз в 2023-2024 годах)