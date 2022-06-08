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Самозанятые получат новые преференции

Самозанятые получат новые преференции

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 8 июня 2022 года


14:19  Автор: Никита Вятчанин


Законопроект: № 57343-8



Сенаторы одобрили изменения в закон «О защите конкуренции», предполагающие предоставление самозанятым преференций при заключении имущественных договоров. 

Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, договоры в отношении государственного и муниципального имущества смогут заключаться без торгов физическими лицами, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятыми).

По словам Васильева, данная норма будет применяться до 31 декабря 2028 года включительно.

ИП или самозанятые — что лучше?




#самозанятые


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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