Слух: Новый Minecraft анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase
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Слух: Новый Minecraft анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase

Слух: Новый Minecraft анонсируют на Xbox & Bethesda Showcase


Появился слух о еще одной игре, которую могут представить в это воскресение на Xbox & Bethesda Showcase. Бывший главный редактор GameSpot и один из основателей Giant Bomb Джефф Герстман рассказал, что ждет анонс новой Minecraft.

По его словам, новая Minecraft будет иметь механики RTS. Джефф отмечает, что он видел скриншоты этой игры, и она пока не завершена, но уже в хорошем состоянии для возможного анонса. Проект он сравнивает с Total Annihilation в мире Minecraft. Отмечается, что в игре будет тактический вид сверху и режим от третьего лица. Игра получит свой сюжет с катсценами.

Как именно называется новый Minecraft — неизвестно, как и нет информации о студии, которая работает над проектом. Ранее появлялась информация, что студия Double Eleven, создавшая Minecraft Dungeons, работает над крупной RTS.

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По материалам: newxboxone

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