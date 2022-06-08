Совфед поддержал кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного суда
Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 8 июня 2022 года
10:59 Автор: Анастасия Островкова
Совет Федерации одобрил кандидатуру Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации. Соответствующее постановление принято на пленарном заседании палаты 8 июня.
Кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Андрея Бушева на должность судьи представил верхней палате президент России Владимир Путин.
Читайте также:
• Конституционный суд разрешил адвокатам проносить смартфоны в отделения полиции • Клишас: Выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что Бушев известный специалист в области гражданского, коммерческого права.
«Это действительно очень высокий и очень достойный уровень, поэтому я абсолютно уверен, что назначение соответствующее. Конституционный суд получит профессионального и достойного человека», — подчеркнул Клишас.
Путем тайного голосования, большинство членов верхней палаты единогласно поддержали кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного Суда РФ.
#правозащита #суд #власть
Ещё материалы: Андрей Клишас