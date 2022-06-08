Совфед поддержал кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного суда
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Совфед поддержал кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного суда

Совфед поддержал кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного суда

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 8 июня 2022 года


10:59  Автор: Анастасия Островкова



Совет Федерации одобрил кандидатуру Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации. Соответствующее постановление принято на пленарном заседании палаты 8 июня.

Кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Андрея Бушева на должность судьи представил верхней палате президент России Владимир Путин.


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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что Бушев известный специалист в области гражданского, коммерческого права.

«Это действительно очень высокий и очень достойный уровень, поэтому я абсолютно уверен, что назначение соответствующее. Конституционный суд получит профессионального и достойного человека», — подчеркнул Клишас.

Путем тайного голосования, большинство членов верхней палаты единогласно поддержали кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного Суда РФ.



#правозащита #суд #власть

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По материалам: pnp.ru

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