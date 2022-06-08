Светлана Лобода готова выступать перед русскими за безумные деньги

Стало известно, на каких условиях готова выступать в России певица Светлана Лобода Светлана Лобода критически высказалась о спецоперации на Украине, поэтому стала гонима в России. Сейчас же стало известно, что певица готова выступать перед публикой, но за пределами страны. Украинка Светлана Лобода восстановила концертную деятельность после паузы, которую взяла в связи с политическими событиями в мире. Теперь же она вновь ждет концертов и может выступить даже для русскоязычной аудитории за 70 тысяч евро, правда, есть несколько важных пунктов. Как рассказала Нателла Крапивина, ее экс-продюсер, Светлана не выступает на территории России, но может спеть для заказчика, например, в Дубае. Проблем с предоплатой возникнуть не должно. «Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка такая сложная у всех, то мы делаем 70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом. Вам не нужно будет заниматься логистикой группы, вы получите артиста уже на площадке, нужно будет только организовать ее пребывание там — отель, встречу на месте, автомобиль и суточные для коллектива», — сказала Крапивина РЕН-ТВ.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Нателла подчеркнула, что чаще всего артистка с командой выступает в крупных ресторанах или концертных залах, но бывали случаи, когда Лобода выступала прямо перед заказчиком. Отметим, что Светлана снова начала выступать 3 июня. Об этом она сама сообщила в соцсетях, подчеркнув, что не выходила на сцену уже три месяца. В соцсетях публикуют видео с ее корпоратива в Ереване. А вот шоу во Владивостоке, которое должно было пройти 25 июня, отменили. Возможно, это связано с тем, что в апреле Лобода попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. Всего там 31 человек — каждый выступал против спецоперации по защите Донбасса.