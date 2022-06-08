Techland завершает поддержку Dying Light релизом Definitive Edition — он выйдет уже завтра

Вадим Карасев





Разработчики из Techland объявили, что выпускают новое издание оригинальной Dying Light. Версия Dying Light Definitive Edition будет включать в себя базовую игру и все вышедшие для нее дополнения — всего таких DLC будет 26 штук в комплекте. Релизом полной версии Dying Light, разработчики завершают поддержку своего проекта, которая длилась около 7 лет.

Выходит Dying Light Definitive Edition уже завтра — 9 июня, игра будет доступна в продаже в цифровых магазинах на старте со скидкой в 70%. Напомним, что недавно первую часть Dying Light разработчики улучшили до Xbox Series X | S и Playstation 5. Чтобы поблагодарить игроков за поддержку проекта, студия Techland выпустит последний бесплатный DLC под названием Harran Tactical Unit Bundle, который будет доступен в течение двух недель, начиная с завтрашнего дня.

Обладатели Dying Light Platinum Edition смогут бесплатно обновиться до Definitive Edition и получить пять новых DLC без дополнительной платы.