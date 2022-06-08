THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на Xbox теперь поддерживает мышь
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THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на Xbox теперь поддерживает мышь

THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на Xbox теперь поддерживает мышь


Разработчики THE HOUSE OF THE DEAD: Remake сегодня через Twitter объявили о выходе небольшого обновления для версии игры на Xbox. Теперь шутер имеет полноценную поддержку мыши, о чем разработчиков просили с момента релиза THE HOUSE OF THE DEAD: Remake.


Напомним, что вышла игра THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на приставках Xbox в конце апреля этого года. Это ремейк классического аркадного рельсового шутера, который впервые вышел в 1997 году.

Обновленная версия THE HOUSE OF THE DEAD: Remake отличается от оригинала улучшенной графикой, управлением и наличием фоторежима.


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По материалам: newxboxone

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