The Quarry от создателей Until Dawn получила первые оценки от критиков
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The Quarry от создателей Until Dawn получила первые оценки от критиков

The Quarry от создателей Until Dawn получила первые оценки от критиков


Главный релиз этой недели — игра The Quarry от создателей Until Dawn и игр серии The Dark Pictures Anthology. Новое интерактивное кино про подростков от Supermassive Games выходит на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Журналисты уже опробовать Thq Quarry и выставили игре свои оценки.

На данный момент у The Quarry на Opencritic оценка в 82 балла из 100 на основании 34 рецензий. Некоторые из оценок известных игровых изданий:



GameSpot — 9 / 10



Wccftech — 9 / 10



Geek Culture — 8.8 / 10



Hobby Consolas — 84 / 100



VG247 — 4 / 5



Game Rant — 4 / 5



Twinfinite — 4 / 5



TrustedReviews — 4 / 5



PC Gamer — 70 / 100

The Quarry получила оценки выше, чем Until Dawn и игры серии The Dark Pictures Anthology. Журналисты отмечают в игре неплохой сюжет, высокий уровень жестокости и наличие необычных сюжетных поворотов. Игра должна понравиться любителям слэшеров, но искать глубокого сюжета в ней не стоит. Действия игроков влияют на сюжет, но далеко не все, хотя разработчики заявляют, что в The Quarry есть 186 уникальных концовок.

Напомним, выходит The Quarry уже 10 июня.


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По материалам: newxboxone

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