The Quarry от создателей Until Dawn получила первые оценки от критиков
Главный релиз этой недели — игра The Quarry от создателей Until Dawn и игр серии The Dark Pictures Anthology. Новое интерактивное кино про подростков от Supermassive Games выходит на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Журналисты уже опробовать Thq Quarry и выставили игре свои оценки.
На данный момент у The Quarry на Opencritic оценка в 82 балла из 100 на основании 34 рецензий. Некоторые из оценок известных игровых изданий:
GameSpot — 9 / 10
Wccftech — 9 / 10
Geek Culture — 8.8 / 10
Hobby Consolas — 84 / 100
VG247 — 4 / 5
Game Rant — 4 / 5
Twinfinite — 4 / 5
TrustedReviews — 4 / 5
PC Gamer — 70 / 100
The Quarry получила оценки выше, чем Until Dawn и игры серии The Dark Pictures Anthology. Журналисты отмечают в игре неплохой сюжет, высокий уровень жестокости и наличие необычных сюжетных поворотов. Игра должна понравиться любителям слэшеров, но искать глубокого сюжета в ней не стоит. Действия игроков влияют на сюжет, но далеко не все, хотя разработчики заявляют, что в The Quarry есть 186 уникальных концовок.
Напомним, выходит The Quarry уже 10 июня.
Watch this video on YouTube