Туроператорам компенсируют расходы на вывоз российских туристов
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Туроператорам компенсируют расходы на вывоз российских туристов

Туроператорам компенсируют расходы на вывоз российских туристов

Тема: Постановления правительства


06:07  Автор: Анна Шушкина



Туроператоры смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолётов. Постановление  правительства, устанавливающее порядок возмещения соответствующих затрат, вступило в силу 8 июня.

С помощью субсидий туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартерных рейсов, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса.

На возмещение затрат туроператоров по вывозу туристов из резервного фонда Правительства уже выделено 6 млрд рублей, ранее сообщали в кабмине. Решение позволит поддержать туристическую отрасль, пострадавшую от недружественных действий иностранных государств, отмечают в правительстве.

Законы, вступающие в силу с 8 июня


В конце февраля ряд зарубежных государств закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. С тех пор и до настоящего времени туроператоры организовали вывоз не менее 50 тысяч человек, сообщали в правительстве.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#авиа #туризм #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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