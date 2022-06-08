В базе Microsoft Store появились 9 игр для Xbox под кодовыми обозначениями

Вадим Карасев





Подготовка к Xbox & Bethesda Showcase идет полным ходом, и в рамках мероприятия 12 июня можно ожидать несколько анонсов, страницы которых сразу появятся в Microsoft Store. К примеру, некоторые инсайдеры уверены, что в ходе игрового мероприятия будет анонсирована Final Fantasy VII Remake для Xbox, которая сразу станет доступна игрокам.

Microsoft «готовит почву» для размещения в Microsoft Store новых страниц с играм Xbox, но держит сами эти проекты в тайне. Аккаунт Aggiornamenti Lumia в Twitter, который отслеживает изменения в Microsoft Store, обратил внимание на 9 проектов для Xbox, которые появились под кодовыми обозначениями:

wTetCu3GZOEhnOkKNoMeaDN2OCG4nLAeloQisPxoSjELV8mTvxq6EuVe9IzNPv1VILqJIse4zA28BM1ZJBbWr5motzEfDIuuNysjGMq5nRdXRVWLrDArdSg4inQgPK1LKMvx8IE5SZXdt0qh

Очевидно, что сами по себе эти кодовым обозначения не дают представления о том, что под ними скрывается.