В базе Microsoft Store появились 9 игр для Xbox под кодовыми обозначениями
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В базе Microsoft Store появились 9 игр для Xbox под кодовыми обозначениями

В базе Microsoft Store появились 9 игр для Xbox под кодовыми обозначениями


Подготовка к Xbox & Bethesda Showcase идет полным ходом, и в рамках мероприятия 12 июня можно ожидать несколько анонсов, страницы которых сразу появятся в Microsoft Store. К примеру, некоторые инсайдеры уверены, что в ходе игрового мероприятия будет анонсирована Final Fantasy VII Remake для Xbox, которая сразу станет доступна игрокам.

Microsoft «готовит почву» для размещения в Microsoft Store новых страниц с играм Xbox, но держит сами эти проекты в тайне. Аккаунт Aggiornamenti Lumia в Twitter, который отслеживает изменения в Microsoft Store, обратил внимание на 9 проектов для Xbox, которые появились под кодовыми обозначениями:



 wTetCu3GZOEhnOkK



 NoMeaDN2OCG4nLAe



 loQisPxoSjELV8mT



 vxq6EuVe9IzNPv1V



 ILqJIse4zA28BM1Z



 JBbWr5motzEfDIuu



 NysjGMq5nRdXRVWL



 rDArdSg4inQgPK1L



 KMvx8IE5SZXdt0qh

Очевидно, что сами по себе эти кодовым обозначения не дают представления о том, что под ними скрывается.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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