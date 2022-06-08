В июле в Halo Infinite игрокам дадут протестировать сюжетный кооператив
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В июле в Halo Infinite игрокам дадут протестировать сюжетный кооператив

В июле в Halo Infinite игрокам дадут протестировать сюжетный кооператив


До конца августа 2022 года студия 343 Industries обещала реализовать кооперативный режим в сюжетной кампании Halo Infinite. Тестирование режима среди игроков начнется уже скоро, о чем разработчики сообщили через официальный аккаунт Halo в Twitter.

В июле инсайдеры Halo смогут принять участие в тестировании сетевого кооператива кампании Halo Infinite. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно состоять в программе инсайдеров Halo — в ней можно зарегистрироваться по этой ссылке.


Что касается сюжетного кооператива в режиме разделенного экрана, он появится в Halo Infinite позже, чем сетевой кооператив. Разработчики планируют добавить его только в 3 сезоне, который начнется 8 ноября.

Напомним, что вместе с выходом кооператива для сюжетной кампании разработчики обещают добавить в игру возможность повторно проходить сюжетные миссии.

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По материалам: newxboxone

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