В июле в Halo Infinite игрокам дадут протестировать сюжетный кооператив

Вадим Карасев





До конца августа 2022 года студия 343 Industries обещала реализовать кооперативный режим в сюжетной кампании Halo Infinite. Тестирование режима среди игроков начнется уже скоро, о чем разработчики сообщили через официальный аккаунт Halo в Twitter.

В июле инсайдеры Halo смогут принять участие в тестировании сетевого кооператива кампании Halo Infinite. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно состоять в программе инсайдеров Halo — в ней можно зарегистрироваться по этой ссылке.





Что касается сюжетного кооператива в режиме разделенного экрана, он появится в Halo Infinite позже, чем сетевой кооператив. Разработчики планируют добавить его только в 3 сезоне, который начнется 8 ноября.

Напомним, что вместе с выходом кооператива для сюжетной кампании разработчики обещают добавить в игру возможность повторно проходить сюжетные миссии.