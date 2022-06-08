В России внедрят новый градостроительный подход

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

В России будет внедрен новый градостроительный подход с использованием информационной модели объекта капстроительства. Соответствующее постановление кабмина от 27 мая 2022 года № 962 вступает в силу 8 июня.

Согласно документу, на этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования в информационную модель объекта капстроительства будут включать сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации, графическая часть которых дополнена трехмерной моделью, в случае если требование к ее формированию установлено в задании на проектирование.

Законы, вступающие в силу с 8 июня

Также уточняется состав данных, включаемых в информационную модель, и требования к их форматам. Новые правила будут действовать до 1 марта 2023 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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