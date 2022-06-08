Все игры Xbox в будущем будут доступны через Xbox Cloud Gaming

Вадим Карасев





Компания Microsoft активно развивает игровой сервис Xbox Cloud Gaming, но пока в нем доступны только игры из Xbox Game Pass Ultimate. Плюс, недавно в сервис добавили первую игру не из каталога — Fortnite, в нее «по облаку» могут играть все желающие, но пока она единственная. Хотя, ходят слухи, что Fortnite серьезно расширил аудитория Xbox Cloud Gaming.

В планах у Microsoft позволить игрокам запускать любые купленные проекты через Xbox Cloud Gaming, а не только игры из подписки и Free to Play. Об этом сообщил игровой инсайдер Джез Корден в статье на Windows Central:

Ранее я слышал, что Microsoft планирует в конечном итоге предлагать все цифровые игры, которыми вы владеете, через Xbox Cloud Gaming, хотя юридические ограничения в магазине Google Play и лицензионные отчисления от владельцев платформ могут помешать этой цели. Возможно, к моменту запуска Keystone именно так будут работать облачные игры Xbox Game Pass в целом, но нам придется подождать и посмотреть.

Напомним, что слухи про «облачную» консоль Xbox ходят давно. Microsoft даже подтвердила, что она разрабатывается под кодовым названием Keystone, но пока нет информации о том, когда эта консоль будет представлена.