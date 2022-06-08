Землетрясение магнитудой до 8,3 произошло в Иркутской области

16:25 Автор: Наталия Васильева

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иркутской области в 103 километрах от областного центра. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. В эпицентре магнитуда составила 8,3.

По данным организации, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, землетрясение произошло в акватории озера Байкал, в 17 километрах от поселка Большое Голоустное. Магнитуда в эпицентре составила 8,3.

«Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов», — говорится на сайте ведомства.





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Как передает ТАСС, подземные толчки ощутили в Иркутске, землетрясение также почувствовали жители Бурятии и Забайкальского края.

В октябре 2021 года в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах к северо-востоку от города Курильск с населением в 1700 человек. Очаг залегал на глубине 145 километров.

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