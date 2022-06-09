13 регионов России получат средства на трехкратное увеличение запаса подземных вод

23:05 Автор: Евгения Филиппова

Тринадцать регионов России получат средства на трехкратное увеличение запаса подземных вод. Об этом сказал глава Минприроды Александр Козлов на совместном заседании Комитета Госдумы по контролю и Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 9 июня.

Министр отметил, что на расширение минерально-сырьевой базы было дополнительно выделено 31,6 миллиарда рублей до 2024 года по федеральному проекту «Геология — возрождение легенды».

«Получили дополнительные ресурсы по геологоразведке. Это 22 полезные площади и обновление материальных ресурсов», — сказал Козлов.

Предусмотрены и другие мероприятия. «Мы планируем увеличить в три раза прирост запаса подземных вод в засушливых регионах. Планируется примерно 13 регионов, которые это финансирование получат», — сказал он.

Всего работу «по воде» ведут в 24 регионах, добавил министр.





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#экология #в регионах

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