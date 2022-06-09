17 удивительных стрижек, при виде которых возникает слишком много вопросов без единого ответа

Стрижка — обязательная часть образа каждого человека. И если, например, в Северной Корее существует всего тридцать видов возможных причёсок, то в остальном мире их невероятное множество. Дело остаётся только за выбором подходящего образа.

Предпочтения некоторых людей в плане внешности способны удивить даже опытных парикмахеров. Иногда получившиеся причёски выглядят настолько экстравагантно, что от них буквально невозможно оторвать глаз. В интернете полно фотопримеров стрижек, которые могут выступать в качестве антидепрессантов, ведь увидев их, сдержать смех смогут только единицы.

Интересно, ему не тяжело с этим ходить?

Похоже, что на этих волосах тоже есть лицо.

Когда любишь чёткие контуры

Двое из ларца

Азиатский Элвис Пресли

Странная вертикальная полулысая стрижка

Что говорить, если тут и без слов всё понятно

Парень действительно выбрал эту стрижку для продвижения в социальных сетях

Я бы не доверял барберу, который носит солнцезащитные очки и не соблюдает правила пожарной безопасности.

Кажется, он доволен получившимся результатом

На стиле

Мэйси Уильямс пришла на Met Gala 2022 в таком виде

Похоже кто-то капнул сырой нефтью ей на голову.

Только что Тим Бёртон нашёл ещё одну актрису для своих фильмов.

Да что ты знаешь о стильных причёсках?

Чувствуется атмосфера из фильма «Голодные игры».

Похоже на луковые кольца… я голоден.

Такую стрижку делают в нашей местной парикмахерской

Этот парень плохо ощипанный цыплёнок или что?

Моя стрижка в старшей школе

Когда попросила парикмахера слегка подровнять бока

Кто им разрешил так выйти из дома?

Эффектная чёлка

Модная стрижка — отличная возможность заявить о себе и выделиться из толпы. Здесь вы сможете посмотреть на другие примеры креативных причёсок, которые привлекли внимание к своим обладателям не только на улице, но и в интернете.