17 удивительных стрижек, при виде которых возникает слишком много вопросов без единого ответа
Стрижка — обязательная часть образа каждого человека. И если, например, в Северной Корее существует всего тридцать видов возможных причёсок, то в остальном мире их невероятное множество. Дело остаётся только за выбором подходящего образа.
Предпочтения некоторых людей в плане внешности способны удивить даже опытных парикмахеров. Иногда получившиеся причёски выглядят настолько экстравагантно, что от них буквально невозможно оторвать глаз. В интернете полно фотопримеров стрижек, которые могут выступать в качестве антидепрессантов, ведь увидев их, сдержать смех смогут только единицы.
Интересно, ему не тяжело с этим ходить?
Похоже, что на этих волосах тоже есть лицо.
Когда любишь чёткие контуры
Двое из ларца
Азиатский Элвис Пресли
Странная вертикальная полулысая стрижка
Что говорить, если тут и без слов всё понятно
Парень действительно выбрал эту стрижку для продвижения в социальных сетях
Я бы не доверял барберу, который носит солнцезащитные очки и не соблюдает правила пожарной безопасности.
Кажется, он доволен получившимся результатом
На стиле
Мэйси Уильямс пришла на Met Gala 2022 в таком виде
Похоже кто-то капнул сырой нефтью ей на голову.
Только что Тим Бёртон нашёл ещё одну актрису для своих фильмов.
Да что ты знаешь о стильных причёсках?
Чувствуется атмосфера из фильма «Голодные игры».
Похоже на луковые кольца… я голоден.
Такую стрижку делают в нашей местной парикмахерской
Этот парень плохо ощипанный цыплёнок или что?
Моя стрижка в старшей школе
Когда попросила парикмахера слегка подровнять бока
Кто им разрешил так выйти из дома?
Эффектная чёлка
Модная стрижка — отличная возможность заявить о себе и выделиться из толпы. Здесь вы сможете посмотреть на другие примеры креативных причёсок, которые привлекли внимание к своим обладателям не только на улице, но и в интернете.