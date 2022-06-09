20 смешных фотографий котов, которых подловили во время чихания. Этими снимками можно их шантажировать!
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20 смешных фотографий котов, которых подловили во время чихания. Этими снимками можно их шантажировать!

20 смешных фотографий котов, которых подловили во время чихания. Этими снимками можно их шантажировать!

Обычно коты на фото выглядят так круто и мило, что хозяева только и делают, что снимают их во всех позах и состояниях. Но и у котов бывают неудачные моменты. Например, когда они чихают! Там их милые мордашки перекашиваются так, что каждая из них могла бы стать мемом. Мы собрали для вас несколько забавных примеров.

Зубастый чих

Выражение морды, которое появляется у моей кошки, когда ей надо чихнуть

Это достойно стать мемом

Сама фотогеничность

Надо было прикрываться лапкой!

Можно запечатлеть любую стадию чихания — все они смешны

Какие зубки

Когда коты показывают зубы, это частенько выглядит не хищно, а мило и забавно. У нас есть подборка, которая иллюстрирует эту мысль.

Чихал я на всё!

Зачем смотреть на экран, когда тут такое

У всех это так индивидуально!

Мастерство чихания половиной морды

Чихающая кошкодрель

Кажется, такими снимками можно шантажировать

Пойман перед тем, как чихнуть

Чёрные коты выглядят забавно не только когда чихают — это маленькие комочки бездны, которые смотрят на вас. У нас есть подборка о них.

Разница очевидна

Когда чихнул и преисполнился в познании

Сейчас чихну!

Пойман во время чихания

Кажется, она пытается чихнуть

А это сразу после чиха

А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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