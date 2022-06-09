Алтухов: Табачному рынку нужен отдельный отраслевой закон

16:18 Автор: Юлия Сапрыгина

России нужен отдельный отраслевой закон, который бы регулировал всю цепочку оборота табака: от производства сырья до сбыта конечной продукции, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Минфин 9 июня внес в правительство законопроект о регулировании оборота табака, в котором взят за основу систему контроля рынка алкоголя. Документ предполагает лицензирование производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. Кроме того, планируется обязать производителей регистрировать оборудование для производства такой продукции.

Контроль за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции — это эффективный инструмент борьбы с контрафактом, считает депутат Алтухов, который также является председателем экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции при экономическом Комитете Госдумы.

При этом он отметил, что в настоящее время функциями по выработке государственной политики и регулированию табачной отрасли наделены несколько федеральных органов исполнительных органов власти.

«При этом конкретные и действенные механизмы контроля за производством отсутствуют, — отметил парламентарий. — Сейчас выпускать такую продукцию может практически любой предприниматель. Нет рамки, регламентирующей качество выпускающей продукции».

Поэтому нам нужен отраслевой закон, который бы регулировал всю цепочку: от производства сырья до сбыта конечной продукции, заключил депутат.





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