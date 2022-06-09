Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о будущей свадьбе. Звезда балета не так давно представила публике нового ухажера. Им оказался некий олигарх, который арендовал для их совместного отдыха целый остров. Балерина показывала нового мужчину только со спины и не раскрыла фамилию таинственного миллионера. Вскоре после возвращения из Турции эпатажная артистка перестала публиковать фото с загорелым мачо. Оказалось, что это был всего лишь очередной курортный роман. Впрочем, Волочкова всё еще верит, что в ближайшее время она полностью наладит личную жизнь.Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказывается Анастасия планирует в ближайшее время выйти замуж. Об этом она рассказала в эфире «Нового радио». «Да, курортный роман. А вы как хотели? Свадьбу? Так свадьба будет скоро», — обещает Волочкова. Если Анастасия и правда найдет того, кто захочет на ней жениться, то она закатит в честь этого события грандиозный банкет. Ранее она говорила, что хочет сыграть такую свадьбу, которая затмила бы предыдущие звездные истории. Волочкова обещала, что сменит за праздник как минимум семь свадебных нарядов и удивит гостей мероприятия самыми изысканными деликатесами. Напомним, что в прошлом месяце о своей свадьбе объявила певица Анастасия. Она призналась, что после развода с Юлианом она вернулась к бывшему мужу Владимиру Зудину. Недавно экс-супруг снова позвал артистку в ЗАГС и она согласилась.