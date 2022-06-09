Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе

Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о будущей свадьбе. Звезда балета не так давно представила публике нового ухажера. Им оказался некий олигарх, который арендовал для их совместного отдыха целый остров. Балерина показывала нового мужчину только со спины и не раскрыла фамилию таинственного миллионера. Вскоре после возвращения из Турции эпатажная артистка перестала публиковать фото с загорелым мачо. Оказалось, что это был всего лишь очередной курортный роман. Впрочем, Волочкова всё еще верит, что в ближайшее время она полностью наладит личную жизнь.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказывается Анастасия планирует в ближайшее время выйти замуж. Об этом она рассказала в эфире «Нового радио». «Да, курортный роман. А вы как хотели? Свадьбу? Так свадьба будет скоро», — обещает Волочкова. Если Анастасия и правда найдет того, кто захочет на ней жениться, то она закатит в честь этого события грандиозный банкет. Ранее она говорила, что хочет сыграть такую свадьбу, которая затмила бы предыдущие звездные истории. Волочкова обещала, что сменит за праздник как минимум семь свадебных нарядов и удивит гостей мероприятия самыми изысканными деликатесами. Напомним, что в прошлом месяце о своей свадьбе объявила певица Анастасия. Она призналась, что после развода с Юлианом она вернулась к бывшему мужу Владимиру Зудину. Недавно экс-супруг снова позвал артистку в ЗАГС и она согласилась.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Анастасия Волочкова высказала о своей свадьбе
Оксану Федорову запечатлели в объятиях любимого мужа
Оксану Федорову запечатлели в объятиях любимого мужа
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом месяце
Официально: Game Pass станет доступен на телевизорах Samsung в этом
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Шахназаров возмутился новым способом заработка Ксении Собчак
Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже 16 июня
Новые подтверждения релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s
Бесплатно на Xbox можно забрать 2 игры — Smoke and Sacrifice и A Knight’s Quest
Бесплатно на Xbox можно забрать 2 игры — Smoke and Sacrifice и A
Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"
Тодд Филлипс подтвердил начало съемок "Джокера 2"
Подборка редких продуктов, которые мало кто пробовал
Подборка редких продуктов, которые мало кто пробовал
Китайские соловьи обосновались в Великобритании
Китайские соловьи обосновались в Великобритании
Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в Россию
Юлия Меньшова жестко высказалась о возвращении иностранных брендов в

Топ на сегодня

Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
8 вещей, за которые мы не должны ни перед кем извиняться
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился Кончаловский
Юлия Высоцкая показала себя в 22 года, когда в нее влюбился
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает грязью Родину»
Максим Галкин посетовал, что журналисты пишут, будто он «поливает
Наргиз Закировой может светить приличный срок
Наргиз Закировой может светить приличный срок

Еще по теме

Волочкова возмутила пользователей соцсетей откровенным шпагатом в бикини
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Волочкова высказалась о своем любовнике
Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)